GrupOlivaMotor representarà les marques Renault i Dacia a la província de Tarragona

TARRAGONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
GrupOlivaMotor ha arribat a un acord per assumir la representació de les marques Renault i Dacia a les comarques de Tarragona i preveu que les noves instal·lacions del polígon Les Gavarres, on se situarà el concessionari, entrin en funcionament a finals de juliol.
Aquest és "un pas que reforça el seu projecte de creixement i el seu compromís amb la mobilitat al territori", informa la companyia en un comunicat aquest dimarts.
El president de GrupOlivaMotor, Santiago Oliva, ha destacat que aquesta nova etapa s'afronta amb molta il·lusió i un ferm compromís amb els clients de Renault i Dacia: "La nostra voluntat és oferir un servei integral, mantenint els estàndards de qualitat que ens caracteritzen".