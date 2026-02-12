GrupOlivaMotor factura 326 milions el 2025, un 12% més

TARRAGONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
GrupOlivaMotor va tancar el 2025 amb una facturació de 326 milions d'euros, un 12% interanual més, i amb la venda d'11.500 vehicles, un 16% més.
El grup ha explicat que el balanç de l'any és "positiu, reforçant la seva trajectòria de creixement i consolidant la seva posició" en el sector de l'automoció al sud d'Europa.
D'altra banda, l'àrea de postvenda va registrar 225.000 hores de servei, "un indicador del pes creixent d'aquest àmbit dins l'activitat global de l'empresa", ha explicat la companyia.
El director general de GrupOlivaMotor, Carlos Fontana, ha mostrat satisfacció pel "creixement sostingut, incrementant la facturació i les unitats venudes".
L'empresa ha assenyalat que, de cara a aquest any, les perspectives són "optimistes" i que mantindrà el focus en la sostenibilitat, la innovació i el creixement del vehicle elèctric.