El Grupo Visalia preveu invertir 20 milions en instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya el 2024

Arriba a un acord amb Servinergia perquè sigui el seu "primer punt de servei exclusiu" a la comunitat



BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Visalia preveu invertir 20 milions d'euros en instal·lacions fotovoltaiques de generació compartida a Catalunya el 2024.

Segons un comunicat d'aquest dilluns, seran propietat de l'empresa, que vendrà l'energia als subministraments situats a menys de dos quilòmetres.

"Prioritzarem el desenvolupament d'instal·lacions solars a Catalunya tant per a autoconsum com per a generació distribuïda, dirigides a pimes, comunitats de veïns i particulars", ha assegurat el conseller delegat, Pablo Abejas, que ha definit Catalunya com el focus principal de creixement de la companyia.

Grupo Visalia preveu desenvolupar 15 projectes de la seva propietat durant el 2024 amb una potència instal·lada de més de 20 MWp.

En aquesta línia, aspira a "duplicar la seva presència" a la comunitat en els pròxims tres anys, i passar dels 6.000 clients de gas actuals fins als 18.000 el 2026 i, en l'àmbit de l'electricitat, escalar dels 23.000 CUPS als 46.000.

SERVINERGIA

Grupo Visalia ha impulsat el seu "primer punt de servei exclusiu" a Catalunya després d'arribar a un acord amb l'empresa d'instal·lació i manteniment de plaques solars Servinergia.

Aquesta companyia ha obert una oficina pròpia a Tarragona i ha expressat la intenció d'obrir-ne dues més, a Girona i Lleida durant el 2023 i el primer trimestre del 2024.