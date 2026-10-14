Planeta assoleix una "facturació rècord" de 2.200 milions el 2025, un 5,3% més

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Grupo Planeta va tancar el 2025 amb una "facturació rècord" de 2.200 milions d'euros, un 5,3% més que l'any anterior, mentre que l'ebitda va ser de 410 milions, dos milions més que l'any anterior per l'impacte de la disminució de l'ebitda del negoci audiovisual, que es va reduir en un 50,7%.
Ho ha explicat el president del grup, José Creuheras, aquest dimecres després de la roda de premsa de presentació del Premi Planeta 2026, que enguany ha rebut 1.424 novel·les, rècord històric d'originals, i que premiarà amb un milió d'euros el guanyador i amb 200.000 euros el finalista.
Creuheras ha dit que les previsions per a l'exercici actual són "molt bones" i que, fins ara, el creixement és del 7%, però que l'últim trimestre té un pes important en les xifres a finals d'any.
D'altra banda, el deute "es manté estable" i amb una ràtio de palanquejament per sota d'1x, i Creuheras ha explicat que, actualment, aquesta ràtio se situa prop del 0,6x.
Preguntat per un possible retorn de la seu del grup a Barcelona, el president del grup ha assegurat que "no està damunt la taula" i que, ara com ara, no es planteja.
NEGOCIS
Per negocis, ha explicat que l'Editorial ha publicat 4.500 novetats i venut prop de 30 milions de llibres, per la qual cosa són "líders del mercat" a Espanya, i subratllat que estan presents en tota la cadena de valor del sector.
A més a més, ha valorat el creixement de la Casa del Libro, que enguany ha arribat als 80 locals i en preveu obrir 8 més el 2026, amb un model de "llibreries més petites per continuar creixent a ciutats i poblacions que no admeten una dimensió més gran".
Educació és el negoci que més creix, amb un increment de la facturació d'un 8% el 2025, i compta amb 22 institucions, més de 170.000 alumnes i 8 campus, i presència a 8 països.
TELEVISIÓ
Creuheras ha subratllat que el grup A3 Media ha estat líder d'audiència en els últims cinc anys "tant en entreteniment com en informatius" i ha recordat que enguany ha tancat la incorporació de Clear Channel després de l'aprovació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i ha tancat la desinversió a Fever per 227 milions.
Preguntat pel futur d'aquest negoci, el president del grup ha dit que hi ha molta competència, però que creuen que la televisió en obert "encara té un buit i s'estabilitzarà", especialment en informatius, actualitat i entreteniment local.
A més a més, ha valorat la importància de la influència que ofereix tenir una televisió en obert i poder arribar al gran públic: "Si ho contempléssim com una inversió financera, hauríem d'haver pres una decisió fa anys".
Sobre l'aparició del nou canal La Séptima, ha dit que afectarà tots els actors del sector, però que preveu que impacti menys en el grup per la línia de programació clara i "un espectador molt fidel".