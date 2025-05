Grupo Miquel y Costas guanya 12,9 milions en el primer trimestre, un 1,5% menys

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

Grupo Miquel y Costas va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici de 12,9 milions d'euros, un 1,5% menys que en el mateix període de l'any anterior, informa en un comunicat aquest dijous.

La xifra de negocis consolidada va ser de 90,9 milions, un 10% més, pel "bon comportament en totes les línies de negoci", malgrat la incertesa en el comerç internacional, i el flux de caixa després d'impostos va ser de 17,8 milions

La companyia ha explicat que els primers mesos de l'any han estat marcats per l'increment interanual dels preus de l'energia, "per la qual cosa el creixement de les vendes ha permès mantenir els resultats en la línia de productes per a la indústria del tabac".

No obstant això, ha assenyalat que la línia de productes industrials presenta una disminució del resultat per ser la més afectada per l'encariment de l'energia.

L'empresa ha ratificat els seus objectius per a l'exercici 2025, i espera seguir amb els objectius de creixement, consolidant les recents inversions en el segment de productes industrials i les previstes per a aquest any.