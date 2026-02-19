Grupo Llavina adquireix 2 concessionaris nous i preveu facturar 218 milions el 2026

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
Grupo Llavina, especialitzat en distribució de vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona, ha anunciat l'adquisició de dos concessionaris i que preveu assolir una facturació de 218 milions d'euros el 2026, informa en un comunicat aquest dijous.
Els concessionaris incorporen tres centres operatius nous: Toyota Sabadell, Toyota Sant Cugat (amb l'empresa Ippon Motor Vallès) i Lexus Sabadell, en la línia del seu compromís amb totes dues marques japoneses.
Després de la integració d'aquests actius al Vallès Occidental, la companyia preveu tancar l'exercici 2026 amb una facturació de 218 milions d'euros, recolzada per un equip de 280 professionals "especialitzats sota els estàndards de qualitat de Toyota i Lexus".