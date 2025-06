Grupo Jorge i Go Transport promouen el ferrocarril al Port de Tarragona

TARRAGONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

Grupo Jorge, Go Transport i l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) han arribat a un acord per impulsar el ferrocarril com a mitjà de transport en les operatives de cereals i altres productes alimentaris a granel, informa l'enclavament en un comunicat aquest divendres.

El projecte inclou la concessió a Aralogic --filial de Grupo Jorge-- d'una nau al moll d'Aragó i la inversió de 35 milions d'euros per part de Go Transport per comprar noves locomotores elèctriques.

L'objectiu és transportar 306.000 tones de cereals a l'any des de les instal·lacions d'Aralogic al Port de Tarragona fins a les estacions de Zuera (Saragossa) i Sariñena (Osca).

En total, està prevista la circulació de 350 trens a l'any, que permetran la supressió de 12.000 trajectes en camió per carretera i la reducció de 6.000 tones de diòxid de carboni.

El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha celebrat l'aliança i ha explicat que el projecte "mostra que la logística eficient i descarbonitzada no és cosa del futur", sinó que actualment es pot aconseguir amb estratègia i inversió.