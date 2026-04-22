Grupo Emperador assumeix la distribució directa de les seves marques de brandi i whisky

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Grupo Emperador International Brands ha assumit la distribució directa de les seves marques de brandi i whisky a través d'una estructura pròpia, informa en un comunicat aquest dimecres.
Fins ara, l'empresa operava a través de tercers, i el canvi té l'objectiu de guanyar control directe sobre l'execució comercial, optimitzar la seva presència al punt de venda i construir una relació més propera i eficaç amb el canal i el consumidor.
El director general de la companyia, Ángel Piña, ha explicat que es tracta d'"un pas clau per operar amb un model més directe, amb més control sobre l'execució i una capacitat més gran d'adaptació al mercat".
L'empresa ha explicat que aquesta estructura li permetrà "escoltar millor clients i consumidors" i elevar el nivell d'execució al punt de venda en tots els canals.
En aquest sentit, l'empresa "treballarà" per connectar les seves categories amb noves generacions de consumidors, adaptant la seva proposta a noves ocasions de consum i codis més contemporanis.