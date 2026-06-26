El Grup Rubau guanya 3,1 milions el 2025, un 55% més

GIRONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
El Grup Rubau ha tancat l'exercici 2025 amb un benefici net abans d'impostos de 3,1 milions d'euros, un 55% més que l'any anterior, un resultat brut d'explotació (ebitda) ajustat de més de 12,7 milions, i una facturació de 227 milions d'euros, un 11% més.
L'empresa de desenvolupament d'infraestructures ha valorat que l'evolució positiva dels resultats anuals respon "al creixement de l'activitat, la consolidació d'una cartera de projectes rendible i l'aportació creixent dels negocis de diversificació i concessions", informa aquest divendres en un comunicat.
El grup també ha destacat el dinamisme de l'activitat comercial durant l'exercici, amb la contractació de més de 230 milions d'euros en nous projectes, que situen la cartera global de la companyia en un valor de més de 3.600 milions.
D'aquesta xifra, més de 670 milions corresponen a la contractació d'obres i serveis, mentre que 3.000 milions provenen del negoci de les concessions, especialment a Mèxic, que "reforcen la generació futura d'ingressos recurrents i estabilitat financera del grup".
A tancament de l'exercici, el deute financer net és de 9 milions, un nivell "compatible" amb l'esforç inversor de la companyia durant l'exercici, explica l'empresa.