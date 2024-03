El grup portuguès Bondalti llança una OPA voluntària sobre Ercros per 329,2 milions d'euros

Ofereix 3,6 euros per cada acció de l'espanyola, amb una prima del 40,6% sobre el preu al que van tancar ahir els títols d'Ercros



MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -

El grup portuguès Bondalti ha anunciat el llançament d'una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) de caràcter voluntari sobre el 100% d'Ercros a 3,6 euros per títol, la qual cosa suposa valorar la totalitat de la companyia espanyola en 329,17 milions d'euros.

El preu ofert per Bondalti implica una prima del 40,6% sobre el preu al qual van tancar ahir les accions d'Ercros (2,56 euros) i del 51,3% sobre el preu mitjà ponderat de cotització del darrer mes, segons ha explicat el grup lusità en la sol·licitud que ha remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) perquè li sigui autoritzada l'OPA.

El preu de l'oferta, que es dirigeix exclusivament al mercat espanyol, es pagarà en efectiu íntegrament. El grup portuguès, que ha llançat aquesta OPA a través de Bondalti Ibèrica, amb seu a Barcelona, ha assegurat disposar dels compromisos de deute i de recursos propis necessaris per atendre la contraprestació de l'oferta.

En tot cas, amb la finalitat de garantir el pagament de la contraprestació oferta, Banc Santander emetrà un aval bancari a primer requeriment per un import de 329,17 milions d'euros, que serà presentat a la CNMV dins del termini màxim previst legalment.

El preu de l'oferta es reduirà en un import equivalent a l'import brut per acció de qualsevol distribució de dividends, reserves o prima d'emissió, o qualsevol altra distribució als accionistes que efectuï Ercros des de la data d'aquesta sol·licitud d'autorització.

El grup lusità considera que el preu de l'oferta compleix amb els requisits per ser considerat com a "preu equitatiu". A aquest efecte, aportarà un informe de valoració elaborat per Kroll Advisory com a expert independent per justificar-lo.