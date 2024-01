Grup Mediapro reorganitza la seva estructura amb dues noves unitats de negoci

Promociona professionals "amb àmplia trajectòria en el grup"



Grup Mediapro ha anunciat aquest dilluns canvis en la seva estructura organitzativa que impliquen la creació de dues noves unitats de negoci: Canals i Plataformes, que estarà dirigida per Daniel Margalef, i Mediapro Experiences, dirigida per David Xirau.

Segons un comunicat de l'empresa, els canvis reforcen l'"aposta per una organització àgil, poc centralitzada i molt transversal i horitzontal" en les diferents àrees i divisions amb autonomia i capacitat de decisió.

La unitat de Canals i Plataformes aglutinarà les activitats del grup dedicades a la planificació, producció i distribució dels canals i plataformes existents, incloent els de les noves audiències.

La secció de Mediapro Experiences agruparà l'activitat sobre "els formats experiencials" com les activacions de marques comercials, museus i exposicions, esdeveniments o experiències virtuals i immersives.

Amb la reestructuració, el grup estarà dividit en un total de sis unitats: Broadcast Media Services, dirigida per José Luis Rubio; The Mediapro Studio, responsabilitat de Laura Fernández; l'Agència de Drets Esportius, a càrrec d'Oliver Seibert; Innovació, dirigida per Mari Carmen Fernández Tallón, i les dues noves.

NOUS CÀRRECS

El president i CEO del Grup Mediapro, Tatxo Benet, ha explicat que Juan Ruiz serà substituït l'1 de gener del 2015 per Laura Fernández, i José Luis Rubio, per l'actual director general d'Overon, Alberto Vía.

Juan Ruiz i José Luis Rubio "continuaran vinculats a la companyia".

Benet ha assegurat que les persones que assumeixen noves responsabilitats "no només suposen un relleu generacional, sinó que són l'evidència de l'aposta" de l'empresa pel talent intern.