Un grup de manifestants a Barcelona ataca diversos locals de grans marques internacionals

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Un grup minoritari de manifestants ha atacat diversos locals d'alimentació de marques internacionals aquest dissabte a la tarda durant la segona marxa del dia pel centre de Barcelona en suport a Gaza i per reivindicar el boicot a Israel, encara que la gran majoria segueixen marxant pacíficament cridant consignes a favor del poble palestí.
Entre els establiments afectats estan el Starbucks de la Via Laietana (amb el cristall i el rètol trencats), el Carrefour de la Rambla (on s'ha llançat un pot de fum) i locals de McDonalds i Burger King en els quals s'han provocat destrosses.
Aquesta segona marxa es produeix després de la manifestació que ha començat al migdia en els Jardinets de Gràcia, en la qual van participar unes 70.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, i 300.000 segons els organitzadors en suport a Gaza i per la fi del comerç d'armes i relacions amb Israel.