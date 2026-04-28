El grup iLERNA adquireix l'empresa de preparació d'exàmens Educalive

LLEIDA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El grup iLERNA ha tancat la compra del 100% de la companyia especialitzada en la preparació online de proves d'accés a Formació Professional (FP) i universitats Educalive, la tercera operació d'aquest tipus des de l'entrada de Jacobs Capital al grup al juliol del 2024, informa la companyia de centres educatius especialitzat en FP en un comunicat.
L'operació, la quantitat de la qual no ha estat revelada, té l'objectiu de reforçar la proposta educativa del grup i ampliar el seu acompanyament als estudiants des de les proves d'accés a la formació superior.
El conseller delegat d'iLERNA, Jordi Giné, ha destacat que amb l'adquisició d'Educalive l'empresa podrà estar present "en una fase decisiva" per als alumnes, i ha explicat que el grup "continua buscant institucions que comparteixin la mateixa visió centrada en l'excel·lència acadèmica i en l'educació com a ascensor social".
Així, els alumnes que provinguin d'Educalive gaudiran de condicions especials per formar part del grup, explica el comunicat, i rebran un acompanyament "integral" en les següents etapes dels serveis del grup iLERNA.
Després de l'acord, els fundadors d'Educalive, Arturo Gómez i María Dieste, seguiran vinculats accionarialment al projecte i continuaran al capdavant de la gestió de l'acadèmia de manera independent, que des de la seva fundació en 2010 acumula més de 10.000 alumnes.