El grup de Foment sobre les balances fiscals reclama "totes les dades" per poder treballar

Celebra la primera reunió

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

La comissió de treball creada per Foment del Treball per interpretar les balances fiscals de Catalunya respecte a l'Estat ha reclamat "totes les dades" per començar la seva tasca, informa en un comunicat d'aquest dimecres.

Els experts han coincidit en aquesta exigència en la primera reunió del grup, després que l'entitat la va constituir fa tres setmanes, com va explicar el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, en una entrevista amb Europa Press.

Han lamentat que avui dia "no hi ha en el proveïment tots els vectors que permeten dur a terme una tasca científica adequada".

Sánchez Llibre va explicar a Europa Press que la patronal aspira a reflectir "el flux econòmic entre comunitats autònomes i també, si és possible, determinar quins són els dèficits que hi ha entre les diferents administracions autònomes i amb l'administració de l'Estat".

INTEGRANTS

Sánchez Llibre ha presidit la trobada, en la qual han participat el coordinador de l'Institut d'Estudis Econòmics de Foment, Jordi Alberich; el director executiu de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, i el catedràtic de la UPF Guillem López Casasnovas.

També el primer rector de la Universitat Abat Oliba CEU i director de l'Institut de l'Empresa Familiar, Juan Corona; el director d'Economia de Foment, Salvador Guillermo; la professora de la UB Rosa Nonell; la doctora per la mateixa universitat Maite Vilalta; l'advocat Manuel Silva i el conseller de la presidència de Foment Valentí Pich.