Grup Fermator factura 362 milions el 2025, un 0,5% més

TARRAGONA 25 març (EUROPA PRESS) -
L'empresa especialitzada en la fabricació de portes automàtiques d'ascensor Grup Fermator va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 362 milions, un 0,5% més, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'empresa compta amb 12 plantes de producció distribuïdes a Espanya, Brasil, Xina, Índia, França, Grècia, Itàlia, Turquia i Polònia.
El 2025, va produir 894.000 portes fabricades a nivell mundial, i després de les últimes inversions, té una capacitat productiva de més d'1,33 milions d'unitats anuals.
Ha afegit que està fent noves inversions a les plantes d'Espanya, el Brasil, Polònia i la Xina, i que preveu la construcció d'una tercera fàbrica a l'Índia.
En total, el grup té previst destinar uns 65 milions d'euros en inversions per ampliar la seva capacitat productiva i reforçar la competitivitat a escala global.