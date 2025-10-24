Un grup d'interns de Brians 2 (Barcelona) interpreta l'obra teatral 'La tercera fuga'

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Uns interns del Centre Penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), han interpretat aquest divendres l'obra teatral 'La tercera fuga', a la qual ha assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha informat el departament en un comunicat.
Es tracta d'una adaptació de la peça original de Victoria Szpunberg interpretada per la companyia Sota Mínim Teatre, formada per interns del centre penitenciari.
A més del conseller, hi han assistit l'autora i directora, Victoria Szpunberg, i el coautor, Albert Pijuan, i, un cop finalitzada la representació, s'ha fet un col·loqui entre els interns i els artistes professionals convidats per compartir impressions i reflexions sobre el procés creatiu i el significat de l'obra.