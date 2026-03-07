El grup d'experts del Govern per al finançament s'ha reunit almenys 38 vegades i es mantindrà

L'Executiu entén que el concert econòmic "no és solidari i, per tant, no ha estat objecte d'estudi"
BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -
El grup d'experts que va posar en marxa el Govern a l'octubre de 2024 per a la implementació i disseny d'un nou model de finançament singular per a Catalunya s'ha reunit, des de la seva creació i fins a finals del mes de gener d'aquest any, en 38 ocasions, i continuarà encara els seus treballs fins a la "plena implementació" del nou sistema.
Així consta en una resposta parlamentària de la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, a una pregunta de Junts sobre aquest grup d'experts consultada per Europa Press.
A aquest grup se li va encarregar el disseny de l'arquitectura d'aquest nou model i que estudiés la forma com Catalunya ha de gestionar tots els tributs a través de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), segons l'acordat a l'inici de la legislatura entre el PSC i ERC per investir al president de la Generalitat, Salvador Illa.
El grup de 7 experts està encapçalat per Martí Carnicer, estudiós de models fiscals federals i exsecretari general d'Economia i Finances entre 2003 i 2010, i formen part d'ell també Maite Vilalta, Vicent Soler, Àlex Esteller, Marta Espasa, Joan Ramon Rovira i Jesús Ruiz-Horta.
Segons consta en la resposta parlamentària, el grup es va constituir el 29 d'octubre de 2024, i des de llavors es va reunir 4 vegades més el 2024, i el 2025 2 vegades al gener, 2 al febrer, 2 al març, 3 a l'abril, 3 al maig, 3 al juny, 2 al juliol, 5 al setembre, 5 a l'octubre, 3 al novembre i 1 al desembre.
A inicis d'aquest 2026, concretament el 9 de gener, la vice-presidenta del Govern i ministra d'Hisenda va presentar una part del model de finançament singular, amb la proposta de reforma --acordada amb el Govern i amb ERC-- de nou model de finançament de les comunitats autònomes.
Després d'aquesta presentació, el grup s'ha reunit en dues ocasions més: el 15 de gener i el 20 de gener.
QUATRE CARPETES
El grup d'experts seguirà en marxa, perquè preveia que es mantingués i fes els seus treballs fins a la plena implementació del nou sistema: "El seu treball no es pot donar per finalitzat i se segueix treballant", afirma Romero.
De fet, el Govern ha defensat aquests mesos que la reforma del model de finançament autonòmic (que encara ha d'aprovar-se en el Congrés dels Diputats, cosa que no està garantida) és una de les quatre carpetes d'aquest model singular, ja que de fet aquesta reforma afecta només al finançament de les competències homogènies de les autonomies.
Faltarà encara avançar en el finançament de les competències no homogènies, en l'augment de la capacitat normativa de Catalunya en matèria tributària i la gestió tributària perquè la hisenda catalana tingui "plena autonomia en la recaptació, gestió, liquidació i inspecció de tots els tributs que es generen a Catalunya", segons consta en l'acord PSC-ERC.
MÉS ENLLÀ DE 2026
Aquest acord entre els socialistes i els republicans per investir a Illa contemplava que la recaptació de l'IRPF per part de l'ATC s'executaria "al llarg de 2026", encara que a l'agost de l'any passat el Govern va ajornar la recaptació de l'IRPF com a mínim fins a 2028 davant de la falta de recursos humans i tècnics de l'ATC.
Quan es va crear el grup d'experts i el programa per implementar i dissenyar el model, la consellera Romero va afirmar que el programa no marcava terminis, però va afirmar que "els acords tenien com data límit 2026".
CONCERT ECONÒMIC
El grup d'experts, no obstant això, no ha analitzat la possibilitat d'un concert econòmic, i la consellera Romero ho justifica pel fet que tenien l'encàrrec d'estudiar les propostes sobre la base dels pactes entre ERC i el PSC, que detalla que el model proposat ha de preveure una aportació a la solidaritat.
"L'acord preveu una aportació a la solidaritat, que ha de ser explícita i reflectir-se de forma transparent. Aquest Govern entén el concert econòmic com un model que no és solidari i per tant, no ha estat objecte d'estudi", argumenta Romero en la seva resposta.
500 EUROS PER INFORME
En les seves preguntes parlamentàries, Junts demana al Govern saber les retribucions que han rebut els experts i el president del grup.
Romero explica que, segons l'establert en l'acord que creava el grup, perceben 500 euros "per les tasques desenvolupades en concepte d'informe, tant verbal com a escrit, que es dugui a terme en cadascuna de les reunions", amb un 20% extra en el cas del president (és a dir, 600 euros per informe).
No obstant això, especifica que la suma dels imports percebuts individualment pels membres "en cap cas pot superar" el salari mínim interprofessional (SMI) anualment.