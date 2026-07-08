Un grup d'experts debat sobre seguretat en instal·lacions portuàries en una jornada del Port de Barcelona

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona va acollir dimarts la jornada 'Seguretat i Resiliència en instal·lacions portuàries davant els riscos operatius i emergents', en què uns 50 experts van debatre sobre els reptes de seguretat que planteja la transformació portuària, informa en un comunicat aquest dimecres.
Aquesta jornada, organitzada per la companyia d'inspecció i certificació Société Générale de Surveillance (SGS) amb la col·laboració del Port de Barcelona i Salvament Marítim de Barcelona, va posar l'accent en la prevenció i el compliment de la normativa.
Els ponents van destacar la importància que els plans d'autoprotecció (PAU) de les empreses portuàries i les indústries siguin "documents vius" que es revisin i actualitzin periòdicament per poder donar la resposta més efectiva a les situacions d'emergència.