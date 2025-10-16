Grup Clade incorpora La Fageda i Som Connexió

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup empresarial d'economia social Grup Clade ha anunciat la incorporació de La Fageda i Som Connexió, amb la qual ara arriba als 17 membres, en un comunicat aquest dijous.
El president del grup, Tomàs Llompart, ha explicat que aquestes dues empreses "representen l'essència" de l'objectiu de Grup Clade: empreses del territori, amb una activitat econòmica solvent i un fort compromís social.
Els membres de Clade "aposten per projectes a llarg termini amb propòsit, sòlids i rendibles" en sectors com l'educació, l'agroalimentació, les finances, els subministraments, l'atenció a les persones, la cultura, la mobilitat sostenible i la salut.