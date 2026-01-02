Grup Catalana Occident serà exclòs de negociació a Borsa des del 5 de gener

BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -
Les Borses de Valors de Madrid, Barcelona i València exclouran de negociació a partir del proper 5 de gener les accions de Grup Catalana Occident (GCO), en compliment de l'acord adoptat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el passat 5 de desembre de 2025.
Segons han informat les seves societats rectores en un comunicat remès a l'organisme supervisor, la mesura s'adopta després de la liquidació de les operacions de venda forçosa derivades de l'oferta pública d'exclusió (OPA) formulada per Inocsa (vehicle de la família Serra).
La CNMV va acordar suspendre la cotització de les accions de Grup Catalana Occident a partir del 16 de desembre de 2025, a tancament de mercat, una mesura cautelar vinculada al procés d'OPA d'exclusió i a la posterior venda forçosa. Una vegada completat el procés i els tràmits finals, la companyia serà exclosa de Borsa de forma efectiva des del 5 de gener.