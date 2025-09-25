Grup Catalana Occident distribuirà un dividend de 0,20 euros per acció el 8 d'octubre

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Grup Catalana Occident (GCO) ha acordat la distribució d'un dividend de 0,2 euros per acció el pròxim 8 d'octubre, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
El pagament del dividend es farà efectiu amb càrrec a reserves voluntàries i s'aplicaran les retencions aplicables en el moment de la liquidació.
L'últim dia de negociació amb dret a cobrament serà el 3 d'octubre i el pagament es farà efectiu conforme a les disposicions vigents per a les entitats dipositàries.