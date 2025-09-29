El grup català Parlem adquireix l'operadora BlauFibra per accelerar el seu "creixement territorial"

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El grup de telecomunicacions català Parlem ha adquirit l'operadora local BlauFibra, que desenvolupa la seva activitat a municipis del Vallès Oriental i Occidental (Barcelona) i ofereix serveis integrals de telecomunicacions, per accelerar el seu "creixement territorial".
Aquesta operació s'inscriu dins l'estratègia d'expansió del grup, "basada en un model de proximitat, arrelament territorial i eficiència operativa", informa aquest dilluns en un comunicat.
Amb la integració de BlauFibra, amb seu a Mollet del Vallès (Barcelona), Grup Parlem incorpora més de 1.700 clients de fibra òptica, 1.800 de mòbil i 550 de serveis complementaris, a banda de més de 6.000 unitats immobiliàries cablejades amb xarxa de fibra pròpia.
El CEO de Grup Parlem, Xavier Capellades, ha afirmat que l'adquisició reforça la seva estratègia d'expansió a través d'operadores que comparteixen els seus valors.
"Amb BlauFibra ampliem la nostra presència al Vallès i continuar promovent un model basat en la proximitat, la qualitat i el compromís amb el país", ha afegit.