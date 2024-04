Grup Ametller va facturar 552 milions el 2023, un 22% més que l'any anterior

El grup va obrir 11 botigues i en va reformar 12, amb un total de 138



BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

Grup Ametller Origen va facturar l'any passat 552 milions d'euros, un 22% més que el 2022 (452 milions) i va invertir 34,4 milions per "continuar innovant i optimitzant processos".

Així ho ha explicat aquest dimecres en una roda de premsa el conseller delegat i cofundador del grup, Josep Ametller, qui ha assegurat que, en deu anys, el grup català dedicat a la venda de productes de proximitat ha reinvertit un total de 160 milions procedents dels seus beneficis, que no ha volgut revelar.

Sí que ha explicat que Ametller reinverteix el 100% dels seus beneficis, per aquest motiu, de cara a les eleccions catalanes del 12M, el CEO ha demanat als partits polítics incentius fiscals per a les empreses que opten per aquesta política de reinversió.

QUOTA DE MERCAT

L'empresa ha duplicat en cinc anys la seva quota de mercat, que actualment arriba al 3,51% del territori català, amb un pes molt important en productes frescos (7,7%), en què la fruita (14% de quota) i la verdura (11%) són el 'core business' de Grup Ametller, nascut el 2001.

Des d'aleshores, el grup ha obert 138 botigues repartides arreu de Catalunya --especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona--, onze de les quals el 2023, any en el qual n'han renovat 12, i el seu objectiu és obrir una mitjana de deu establiments a l'any: "L'aposta és per botigues més grans, no per augmentar-ne el nombre", ha dit el CEO.

Josep Ametller ha explicat que, malgrat la inflació i la incertesa econòmica del 2023, el model del grup no ha canviat "ni un centímetre, m'estimo més perdre vendes", cosa que no ha passat.

Sobre aquest assumpte, l'any passat es va engegar conjuntament amb 12 pagesos "el primer club de productors de carxofa" anomenat Carxofans, en el marc de la política d'aliances amb productors locals catalans.

També ha destacat que el 98% de l'import total de compres que fa el grup correspon a proveïdors locals (369,8 milions el 2023) i que el 98% dels seus 3.868 treballadors té contracte indefinit.