Grup Ametller Origen factura 681 milions el 2024, un 23% més

La companyia familiar atribueix el creixement al desenvolupament de la seva xarxa comercial

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercats d'alimentació saludable Grup Ametller Origen va registrar una xifra de negoci de 681 milions d'euros durant l'any passat, la qual cosa representa un 23% més que en el període anterior.

En un comunicat d'aquest dimecres, la companyia familiar ha atribuït aquest creixement al desenvolupament de la seva xarxa comercial, a un millor rendiment dels locals i a l'impuls de l'obrador central i la divisió agrícola.

En aquest sentit, les botigues van ser el principal motor de creixement, ja que van aconseguir el mateix increment (23%) de vendes que el conjunt del grup, amb 599 milions d'euros de facturació i un pes important en la categoria de frescos.

El conseller delegat i cofundador del grup, Josep Ametller, ha explicat que la meitat dels productes que passen per caixa són fruita i verdura: "Hem aconseguit incrementar un 20% les vendes d'aquesta categoria, que avui representen un 41% del negoci dels nostres establiments".

1,2 MILIONS DE CLIENTS

"Pràcticament, tot el creixement s'ha generat per un volum més gran de venda, i no per preu, això demostra l'esforç que fem dia a dia per oferir als consumidors alimentació saludable a un preu just i responsable", ha afegit.

La cadena compta actualment amb 1,2 milions de clients, amb una comunitat que ha crescut un 77% els darrers cinc anys, i la quota de mercat de la companyia va créixer el 2024 fins al 3,63%.