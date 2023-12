La Grossa de Cap d'Any recau en el 08702 a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i per Internet

El segon és el 50913 i va a Barcelona, Sant Pere de Ribes i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)



BARCELONA, 31 des. (EUROPA PRESS) -

El principal premi de l'onzena edició de la Grossa de Cap d'Any ha recaigut en el número 08702 en un estanc de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i per Internet, i està dotat amb 200.000 euros per bitllet de 10 euros, informa Loteries de Catalunya en un comunicat aquest diumenge.

El número 50913 és el segon premi, dotat amb 65.000 euros per bitllet de 10 euros i que s'ha venut a Barcelona, Sant Pere de Ribes i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El tercer és el 01411, premiat amb 30.000 euros per bitllet de 10 euros i venut a Sant Vicenç dels Horts, Calaf, Badalona, Molins de Rei (Barcelona) i Salt (Girona).

Hi ha dos quarts premis, amb 10.000 euros per bitllet de 10 euros: el número 80243, venut a Agramunt (Lleida) i per Internet, i el 08300, que ha caigut a Manresa.

També hi ha tres cinquens premis, amb 5.000 euros per bitllet de 10 euros: 04501, venut a Vilafranca del Penedès, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i per Internet; 39639, a Roses (Girona), Terrassa (Barcelona) i per Internet, i 34975, que s'ha repartit entre Puig-reig i Parets del Vallès (Barcelona).

LA DOOBLE

Per primera vegada, la Grossa s'ha celebrat juntament amb la Dooble, i en una mateixa participació de l'última hi havia un número per jugar a cada sorteig.

El primer premi de la Dooble ha estat per al número 08830 i l'ha venut l'Agrupament Escolta i Guia de Sant Ramon Nonat de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

En total ha repartit un milió d'euros entre totes les participacions que ha fet l'entitat, qui a més ha guanyat 30.000 euros del sorteig promocional.

Els nombres 68943 i 16913 són el segon premi, amb 250.000 euros a repartir cadascun, i els tercers són el 17520, 03547 i 25478, amb 100.000 euros a repartir cadascun.