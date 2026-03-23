Grisi (Santander) preveu que els efectes de la guerra acabin aquest any si s'acaba a "curt termini"

Afirma que concedeixen crèdits de forma "molt responsable" i nega una bombolla
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat del Banc Santander, Héctor Grisi, preveu que els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà a la seva entitat i als països on operen acabin a finals d'aquest any, si acaba aviat: "Si el conflicte s'allarga, això afectarà una mica més. Si el conflicte s'acaba en el curt termini, pensem que pot tenir una afectació en el mig termini, no gaire llarg, i que s'acabi arreglant cap a finals d'any".
En el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organitzat aquest dilluns per Expansión en el Recinte de Sant Pau de Barcelona, ha dit que les principals conseqüències als països en què opera el Banc Santander són les relacionades amb l'augment dels preus de l'energia, tot i que ha dit que operen en països i mercats molt diversos, alguns importadors de petroli, altres exportadors nets.
Ha dit que són "cautelosament optimistes" respecte a la situació, i malgrat ha augurat que la situació es pugui normalitzar en les properes quatre o cinc setmanes, sí que estan prenent mesures per estar ben alineats amb el que succeeixi en cada lloc, i ha afegit que la recuperació no pot ser immediata.
"Cal entendre molt bé com funcionen les cadenes de subministrament: es normalitzen les diferents situacions quan les plantes que han estat afectades es poden posar a funcionar de nou", ha argumentat.
BANCS CENTRALS
Sobre la posició dels bancs centrals respecte als tipus d'interès davant d'aquesta situació, ha dit que creu que estan sent cautelosos i avaluant les conseqüències a llarg termini perquè l'evolució del preu del petroli és el que pot marcar el nivell d'inflació, si es manté alt durant temps.
"Si veiem el petroli per sota de 100 dòlars en els propers dos o tres mesos, això tindrà un efecte transitori d'inflació que no afectarà en el llarg termini. Si això s'allarga i veiem un escenari on es vegi el preu del petroli elevat més de sis mesos, canvia totalment l'escenari", ha sostingut.
LIMITACIONS DE CRÈDIT
Respecte a les recomanacions per a la limitació del crèdit, ha defensat que Europa ha de ser competitiva i seguir creixent, i que per fer-ho necessita que les entitats financeres donin crèdit: "Esperem que el regulador sigui receptiu a això i ens deixi una estructura en la qual ens permeti competir".
Ha defensat que la quantitat de crèdit que s'està concedint a Espanya és molt responsable: "La quantitat de deute que pugui tenir una espanyol mitjà abans del 2008 en comparació amb el que té avui és molt menor", i ha negat que s'estigui en una bombolla inflacionaria de preus.
ADQUISICIONS
Finalment, sobre si hi haurà més moviment de venda i adquisició de bancs per part del Santander, ha dit que en el mitjà termini estan perfectament bé com estan ara, després d'uns anys de moviment, perquè són el banc "més rendible en cinc mercats" dels 10 en què operen, i en la resta treballen per apropar-se a ser-ho.
Ha descartat que la posició política del govern central respecte a l'administració de Donald Trump a Estats Units canviï res en l'adquisició de Webster Bank: "Hem estat bastant benvinguts. El procés va com l'havíem previst i no hem vist cap sensibilitat per part del govern americà al fet que nosaltres adquirim Webster".