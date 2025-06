Grimaldi preveu una facturació de 5.000 milions el 2025, com en els dos exercicis anteriors

El grup ha invertit 1.000 milions a Espanya en els últims 5 anys

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Grimaldi Logística España, Mario Massarotti, ha afirmat que el grup navilier preveu per a aquest any una facturació de gairebé 5.000 milions d'euros, xifra semblant a la dels dos exercicis anteriors.

Ho ha dit aquest divendres en una trobada informativa de Grimaldi Lines i Trasmed, la naviliera espanyola del grup Grimaldi, per analitzar la temporada i valorar les previsions de futur i que s'ha celebrat en la inauguració del Saló Internacional de la Logística (SIL) 2025 al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.

També hi han participat el director de Relacions Institucionals del grup Grimaldi a Espanya, Miguel Pardo, i el conseller delegat de Trasmed, Ettore Morace.

En aquest sentit, Massarotti ha destacat l'estratègia del grup al Port de Barcelona per ampliar la seva capacitat amb la construcció d'una sitja vertical per a 2.500 vehicles, que ja ha començat, i es coronarà amb una instal·lació fotovoltaica: "Esperem que estigui llesta el març del 2026", ha apuntat.

Des de la compra d'actius a Armas Trasmediterránea el 2021, el grup Grimaldi ha invertit més de 1.000 milions d'euros en el desenvolupament d'infraestructures i flota a Espanya, una xifra que inclou l'adquisició de terminals i modernització d'espais per al desenvolupament de les línies entre Espanya i Itàlia.

MENYS EMISSIONS

En la seva intervenció, Pardo ha subratllat els avenços en matèria de reducció d'emissions de CO2 per part de Trasmed, amb una reducció del 20% respecte a l'inici de la seva activitat el 2021.

Recentment, la naviliera espanyola va informar de la reducció d'aproximadament 250 tones d'emissions de CO2 en dos mesos, després d'implementar la connexió del vaixell Ciutat de Palma al sistema 'onshore power supply' (OPS) del Port de Barcelona.

"Esperem que amb la connexió OPS incrementem encara més la reducció d'emissions", ha assenyalat Pardo.

En paral·lel, el Grup Grimaldi ha unificat les seves terminals al Port de Barcelona, concretament als molls de Sant Bertran, Ponent i Costa, que passen a operar com una sola concessió, una operació orientada a "optimitzar processos, millorar l'eficiència operativa i oferir un millor servei a clients i operadors".

VAIXELLS RO-PAX

Quant als futurs projectes, Pardo ha posat en relleu la inversió duta a terme pel grup que supera els 1.300 milions d'euros per construir nou vaixells ro-pax, propulsats per metanol i l'estrena dels quals està prevista entre 2028 i 2030.

"Aquests vaixells permetran reduir en més d'un 50% les emissions de CO2 per unitat transportada respecte als bucs actuals", ha ressaltat.

Sis dels vaixells, de la classe 'next generation med', prestaran servei al Mediterrani operats per Grimaldi Lines (quatre amb pavelló italià) i la seva filial Minoan Lines (dos amb pavelló grec), i els altres tres, de la classe 'hansa superstar', a Finnlines per a rutes al mar Bàltic amb pavelló finlandès.