Grimaldi inaugura un aparcament vertical amb una planta fotovoltaica al Port de Barcelona

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el conseller delegat del Grup Grimaldi a Espanya, Mario Massarotti, i el director de Relacions Institucionals, Miguel Pardo, han inaugurat aquest dimarts el nou aparcament vertical a l'enclavament amb una planta fotovoltaica a la coberta.
El nou aparcament, situat al costat de la Grimaldi Terminal, té una capacitat per a prop de 2.000 vehicles nous i més de 6.200 metres quadrats de panells solars, que produiran 1.695 MWh anuals, una quantitat superior al consum de la terminal.
L'objectiu final és connectar la planta fotovoltaica a la xarxa per evitar pèrdues de producció i, en tot cas, s'ha instal·lat una planta de bateries amb una capacitat d'1,3 MW.
Carbonell ha afirmat que aquesta infraestructura és una mostra "de la confiança de Grimaldi amb el Port i la seva comunitat" i que donen resposta a la necessitat d'aprofitar millor l'espai creixent en altura.
A més, ha destacat l'aposta de Grimaldi per les autopistes del mar, que ha definit com una alternativa "eficient i sostenible" al transport per carretera.
Ha posat en valor que la coberta fotovoltaica dóna resposta a les necessitats energètiques de la terminal i ha dit que és un exemple de com la sostenibilitat es pot integrar en les decisions operatives del dia a dia.
GRIMALDI
Massarotti ha destacat la voluntat de l'empresa d'impulsar la transició ecològica en el transport i ha subratllat que, fins al moment, la companyia ha invertit 50 milions d'euros en el Port de Barcelona.
Ha explicat que la sitja servirà de magatzematge de vehicles nous, especialment procedents de Xina, ja que ha dit que el país asiàtic exporta cada any 250.000 cotxes a Espanya i necessiten aquesta capacitat de magatzematge.
En aquest sentit, el ceo ha explicat que han incorporat 17 'car carriers' a la seva flota, dels quals 14 ja operen, i que n'han comprat 10 més per incrementar aquesta flota en els propers anys.
Per la seva banda, Pardo ha destacat que la terminal ja no pot créixer més en superfície, per la qual cosa s'ha apostat pel creixement vertical, fet que els ha permès guanyar 37.500 metres quadrats de superfície.