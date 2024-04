Grifols treballarà perquè "mai no hi torni a haver" un altre informe Gotham que qüestioni la seva activitat

Abia defensa explicar-se millor davant del mercat perquè un informe així no generi preocupacions



BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El nou conseller delegat de Grifols, Nacho Abia, ha afirmat sobre els atacs del fons a la baixa Gotham City Research des de gener: "Treballarem perquè mai no hi torni a haver un altre informe Gotham que qüestioni el que fem".

"Van examinar les nostres relacions i transaccions amb parts vinculades, que sempre s'han realitzat en condicions de mercat, i van qüestionar la nostra governança i transparència", ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' aquest diumenge, recollida per Europa Press.

Així ha al·ludit a l'informe publicat el 9 de gener per la firma a la baixa Gotham City Research que acusava la companyia de maquillar els comptes.

GLANZMANN: MILLORAR LA GOVERNANÇA

En la mateixa entrevista, el president executiu i CEO de Grifols, Thomas Glanzmann, ha assegurat que el dany de Gotham ha estat significatiu en el preu de l'acció (que espera que es recuperi aviat) i en "la reputació que l'empresa ha construït en els seus 115 anys".

"Hem treballat molt estretament amb els nostres auditors i amb la CNMV i seguirem totes les seves indicacions, aquesta crisi hauria d'haver quedat enrere", ha afegit Glanzmann.

També ha explicat que Grifols introduirà altres canvis per "continuar millorant" la governança i farà que els dos comitès clau (el d'auditoria i el de compensació) estiguin compostos per consellers independents.

ABIA: "EPISODI AÏLLAT"

Nacho Abia creu que la crisi desencadenada per l'informe Gotham "és un episodi aïllat, òbviament impulsat per un grup d'interès per guanyar diners en el mercat financer", cosa que al seu parer no es podia preveure.

No obstant això, Abia creu que "ha estat un toc d'atenció" per a Grifols, que defineix com una empresa complexa fruit del seu gran creixement.

Per això mateix, ha conclòs: "Hem de treballar per reduir aquesta complexitat i per augmentar la claredat de les nostres explicacions al mercat, que és el que va permetre que l'informe Gotham generés aquestes preocupacions".

GLANZMANN: NO "MANIPULAR"

Segons el parer de Glanzmann, Gotham va triar Grifols "perquè ataquen companyies europees amb molt deute".

"El que no és correcte és manipular el mercat amb un informe que no reflecteix la realitat, com el que van fer", ha considerat Glanzmann.

SUPORTS EN PRIVAT PERÒ NO EN PÚBLIC

També Glanzmann ha dit que hi ha hagut persones que els han donat suport en privat, si bé "hauria estat formidable que també ho haguessin fet en públic".

Nacho Abia ha afirmat que el que més els va doldre va ser "el desconeixement del públic, i de molts inversors", del que és Grifols, a banda de la seva història i contribució a milers de pacients.