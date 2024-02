Grifols separa gestió i propietat de la companyia i nomenarà CEO Nacho Abia

Glanzmann continua com a president executiu, i Raimon Grífols i Víctor Grífols Deu deixen la seva etapa executiva

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha anunciat aquest dilluns canvis en la governança amb la finalitat de separar la gestió de la propietat de la companyia, en mans de la família Grífols, informa en un comunicat.

La companyia ha nomenat CEO Nacho Abia a partir de l'1 d'abril, manté Thomas Glanzmann com a president executiu i Raimon Grífols i Víctor Grífols com a consellers dominicals: tots dos posen fi a la seva etapa executiva i deixaran les funcions com a 'chief corporate officer' (CCO) i 'chief operating officer' (COO).

Aquests canvis formen part d'una estratègia de govern corporatiu "planificada i iniciada el 2022", impulsada per Raimon Grífols i Víctor Grífols Deu juntament amb el Consell d'Administració de la multinacional, que va patir caigudes en la borsa després de l'informe de Gotham.