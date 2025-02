Grifols revela aquesta setmana els comptes del 2024 i el 'guidance' per al 2025 després de Gotham i una opa frustrada

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

Grifols publicarà aquest dimecres, 26 de febrer, els seus comptes anuals corresponents a l'any 2024, de la mateixa manera que celebrarà l'endemà, 27 de febrer, la seva Capital Markets Day (CMD), en què podria presentar la seva 'guidance' per al 2025.

El 2024 va ser un any en què la companyia d'hemoderivats catalana va patir un desplom borsari arran de la crisi sorgida després dels quatre atacs que el fons a la baixa Gotham City Research va arribar a llançar sobre Grifols, cosa que la va fer caure l'any passat un 40,8%.

L'inversor a la baixa va criticar l'empresa catalana per ser una companyia "molt apalancada" i la va acusar de manipular el deute declarat, cosa que va provocar que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i el seu homòleg als Estats Units, la SEC, iniciessin les investigacions sobre les qüestions que l'esquitxaven.

Per això, el mercat espera, a més dels seus resultats del 2024, la celebració definitiva de la seva CMD, ja que la signatura catalana va anunciar a principis del passat mes de setembre l'ajornament fins a un altre avís del seu Dia de l'Inversor, que tenia previst pel 10 d'octubre del 2024.

L'any també ha estat assenyalat per la potencial oferta que va estudiar el fons canadenc Brookfield Asset Management sobre l'empresa espanyola, si bé al final va quedar resolta per les dues parts al novembre del 2024.

CNMV I EXPEDIENT SANCIONADOR

Així, la CNMV, que va començar al gener del 2024 a analitzar la informació remesa per Grifols, va trobar "deficiències rellevants" als comptes anuals, concretament en el detall i exactitud dels desglossaments i notes explicatives que suporten les xifres, segons va comunicar dos mesos després.

L'organisme regulador no va identificar "errors significatius" en els resultats anuals de Grifols, per la qual cosa no va identificar --en aquest moment-- la necessitat de dur a terme cap reformulació dels seus estats financers.

No obstant això, la CNMV va anunciar el passat mes de setembre que hi havia expedients sancionadors oberts a Gotham i General Industrial Partners (GIP) per manipulació de mercat a les accions de Grifols i per incomplir les previsions del Reglament sobre Abús de Mercat en matèria de recomanacions d'inversió, i a la companyia catalana per defectes en la informació financera i en els informes de gestió.

Del seu costat, la Comissió del Mercat de Valors dels Estats Units (SEC) va concloure el mes de novembre la investigació que tenia oberta sobre Grifols sense sancions, segons va publicar el regulador nord-americà, que va fer dues sol·licituds d'informació a la signatura catalana a l'abril del 2024 de manera "informal" arran de les acusacions de Gotham.

Coincidint amb la decisió de la SEC, el jutge de l'Audiència Nacional (AN) José Luis Calama va admetre una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció contra Gotham, GIP i diversos dels seus directius per suposadament llançar al mercat financer informació esbiaixada i enganyosa sobre la credibilitat de Grifols per induir als seus inversors a vendre les accions de la farmacèutica.

A finals d'any, des de la CNMV, que encara no s'ha pronunciat sobre possibles sancions, van defensar l'actuació de la institució en el cas de Gotham i Grifols després que el seu homòleg als Estats Units, la SEC, va decidir arxivar la seva investigació.

QUERELLA A NOVA YORK

Grifols va presentar al gener davant del Tribunal de Districte dels Estats Units del Districte Sud de Nova York una demanda contra Gotham City Research, el director i fundador del fons, Daniel Yu, General Industrial Partners (GIP), Cyrus de Weck i les seves participades per sol·licitar el rescabalament pels danys financers i reputacionales causats a la companyia catalana i a les seves parts interessades, arran dels informes difosos que qüestionaven la seva comptabilitat i la seva solvència.

En les seves al·legacions, que es van conèixer el passat 20 de desembre, Gotham va demanar l'arxiu del cas amb la farmacèutica Grifols, explicant que el seu informe del passat 9 de gener entra dins de la llibertat d'expressió i que, a més, diversos dels seus punts van ser reconeguts com "substancialment certs" per part de la CNMV.

Per la seva banda, Grifols va rebutjar que el fons a la baixa demanés l'arxiu del cas amb signatura espanyola, que va sostenir "respectuosament" que aquesta petició de desestimació dels demandats ha de ser denegada íntegrament.

De la mateixa manera, l'empresa espanyola va sol·licitar, amb caràcter subsidiari, "autorització per modificar, fins i tot per afegir noves al·legacions relatives a les últimes declaracions de la CNMV i a la investigació penal pendent de les demandades".