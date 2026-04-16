Grifols rep l'aprovació de la FDA per a la seva prova de cribratge de malària en sang

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
Grifols ha rebut l'aprovació de l'Administració d'Aliments i Fàrmacs dels Estats Units (FDA) per a la seva prova de cribratge de malària per a donants de sang, Procleix Plasmodium, utilitzada juntament amb el sistema Procleix Panther, informa en un comunicat aquest dijous.
Es tracta de "la primera prova automatitzada d'amplificació d'àcids nucleics (NAT) validada específicament" per al cribratge de la malària en donants de sang, i té el marcatge CE des del 2022.
L'aprovació als Estats Units permet ampliar l'ús de la prova per donar resposta a la creixent demanda global i a les actualitzacions previstes en els requisits regulatoris per al cribratge de donants.
Actualment, els bancs de sang avaluen el risc d'infecció per malària en els donants de sang mitjançant un qüestionari en el qual s'exclou temporalment els donants que declaren haver viatjat o residit anteriorment a zones on la malària és endèmica.
El president de Grifols Diagnostics, Antonio Martínez, ha assenyalat que l'anàlisi Procleix Plasmodium "reforça la capacitat dels bancs de sang dels Estats Units per oferir transfusions més segures".