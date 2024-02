Grifols redueix un 71,5% el seu benefici al 2023, fins a gairebé 60 milions, després de l'ofensiva de Gotham

MADRID, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

Grifols va obtenir un benefici de 59,3 milions d'euros al 2023, la qual cosa suposa un descens del 71,5% en relació amb els guanys de 208,3 milions registrades en l'exercici precedent, segons ha informat aquest dijous la companyia d'hemoderivats, que s'ha anotat uns ingressos rècord de 6.592 milions, un 8,7% més.

La signatura catalana, que ha assolit un benefici positiu i reducció de palanquejament, tal com ha explicat a Europa Press, ha destacat que els seus guanys nets inclouen "partides no recurrents per valor de 147 milions d'euros relacionades, principalment, amb costos de reestructuració".

Grifols va registrar un resultat brut d'explotació (Ebitda) ajustat d'1.474 milions d'euros, que representa un marge del 22,4%, situant-se per sobre de les previsions, que exclouen 223 milions d'euros de despeses extraordinàries que comprenen, principalment, 159 milions d'euros de costos de reestructuració.

Les previsions per 2024 inclouen un creixement dels ingressos superior al 7% en termes constants, impulsat per Biopharma, i un Ebitda ajustat per sobre d'1.800 milions d'euros, excloent la contribució de Shangai RAAS de 50 milions al 2023.