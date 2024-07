Grifols reconeix una "incorrecta comptabilització" per Shanghai RAAS i InmunoTek, sense impacte en comptes

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha reconegut una "incorrecta comptabilització" en els seus comptes relacionada amb la seva participació en la xinesa Shanghai RAAS i l'acord de col·laboració amb InmunoTek, per la qual cosa les xifres comparatives del primer semestre de 2024 han estat reexpressades, sense impacte material en els resultats, ni en la generació de flux de caixa, ni en la ràtio de palanquejament.

"Grifols va realitzar una incorrecta aplicació del tractament comptable de l'interès no controlant en una participada que ha suposat una correcció de la inversió en posada en equivalència a Shanghai RAAS", ha assenyalat la companyia catalana a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

A conseqüència de la venda de la participació accionarial del 20% de Grifols a Shanghai RAAS en 2024 i en el marc de la revisió limitada a tancament d'aquest semestre, s'ha identificat que en el reconeixement inicial de la participació en la xinesa es va haver d'excloure l'import que aquesta mantenia en Grifols Diagnostic Solutions, filial de Grifols, d'acord amb la política comptable adoptada per la companyia catalana a la data de la transacció, per import de 457 milions d'euros.

Per tant, segons ha explicat Grifols a la CNMV, la reducció del patrimoni net atribuïble a interessos minoritaris va haver de reduir l'import de la inversió en posada en equivalència en la xinesa reconegut el març de 2020 en comptes de les reserves consolidades.

Tant la participació a Shanghai RAAS com les reserves consolidades "es troben sobrevalorades en 457 milions d'euros per als exercicis 2020 al 2023".

En concret, els imports dels epígrafs 'Inversions comptabilitzades pel mètode de la participació', 'Actius no corrents mantinguts per a la venda' i les 'Reserves consolidades' a 31 de desembre de 2023 han estat reexpressats en la informació comparativa disminuint-se en 113 milions d'euros, 344 milions d'euros i 457 milions d'euros, respectivament.

COMPTABILITZATS "CORRECTAMENT"

Aquesta correcció, segons ha explicat Grifols a la CNMV, tot i que ha suposat una reducció del patrimoni net per 457 milions d'euros, "no ha tingut impacte en el compte de pèrdues i guanys, es tracta d'una incorrecta comptabilització sense impacte en els resultats, que són correctes en tots i cadascun dels exercicis afectats".

Per tant, els resultats reconeguts en la participació per posada en equivalència en la xinesa i el resultat atribuïble tant a la societat dominant com a l'interès no controlant de la seva filial GDS en els comptes anuals consolidats del 2020 al 2023 "estan correctament comptabilitzats".

Així mateix, la companyia ha subratllat que, arran d'aquesta correcció, que ha suposat una disminució del valor en llibres de la inversió en la xinesa, "el guany net registrat per la venda del 20% de la participació a Shanghai RAAS es troba correctament comptabilitzada en l'exercici 2024".

ACORD AMB IMMUNOTEK

Addicionalment, durant aquest any, després de converses amb la CNMV, es va concloure que l'acord de col·laboració amb ImmunoTek per a l'obertura i gestió de centres de donació de Plasma "va haver de reconèixer-se com una operació conjunta i, per tant, registrar els actius, passius i resultats de l'entitat controlada conjuntament".

Per tant, en els comptes anuals consolidats a 31 de desembre de 2023, es van incloure els actius i passius d'ITK JV, la qual cosa va resultar en un ajust negatiu en reserves de 38 milions d'euros corresponents a les pèrdues dels exercicis 2021, 2022 i 2023.

No obstant això, amb l'objectiu de presentar correctament aquestes pèrdues en els corresponents comptes de pèrdues i guanys de cada exercici, s'han reexpressat les xifres comparatives del compte de pèrdues i guanys del primer semestre de 2023 que es presenten en els 'Estats Financers Intermedis Resumits Consolidats' del primer semestre de 2024, l'impacte del qual ha suposat una reducció en el resultat i en el benefici brut d'explotació (Ebitda) de 14 milions d'euros i 12 milions d'euros, respectivament.

Així mateix, la companyia ha explicat que es reexpressaran les xifres comparatives corresponents al compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2023 i 2022, que es presentaran en els comptes anuals consolidats de l'exercici 2024, l'impacte del qual suposa una reducció en els resultats i en l'Ebitda de 17 milions d'euros i 13 milions en l'exercici 2023 i 23 milions d'euros i 20 milions d'euros en l'exercici 2022.

A petició de la CNMV i després de ser revisats i consensuats amb el nou auditor (Deloitte), la companyia ha inclòs alguns ajustos en el balanç i en el compte de resultats d'exercicis anteriors a 30 de juny.

INMUNOTEK I XANGAI RAAS, SENSE IMPACTE EN RESULTATS

Aquests ajustos, relacionats amb les operacions d'Inmunotek i l'adquisició de Shanghai RAAS en 2020, no tenen impacte material en els resultats, ni en la generació de flux de caixa, ni en la ràtio de palanquejament.

"Cal destacar que els anteriors estats financers van rebre una opinió d'auditoria neta i sense reserves per part de l'auditor. Amb aquesta comunicació, la companyia ha donat resposta a tota la informació sol·licitada per la CNMV", ha assenyalat la companyia, que aquesta tarda presenta els seus comptes al tancament del mercat.

Abans de ser comunicada aquesta informació, la CNMV va suspendre cautelarment, amb efectes immediats, la negociació dels títols de Grifols, després de detectar la seva auditora Deloitte una "discrepància comptable no monetària" relacionada amb la seva participació en la xinesa Shanghai RAAS, segons va avançar Bloomberg.

En el moment de la suspensió, els títols de Grifols cedien un 1,91% en l'Ibex 35, fins a intercanviar les seves accions a un preu de 8,92 euros.