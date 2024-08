Grifols rebota un 2,57% a Borsa després d'aterrar Bank of America al seu capital en plena OPA

MADRID, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha tancat la jornada borsària d'aquest dimarts amb una pujada del 2,57%, en un context marcat per l'aterratge de Bank of America al seu capital, enmig de la possible Oferta Pública d'Adquisició (OPA) d'exclusió de la família i Brookfield.

Les accions de classe 'A' de la signatura d'hemoderivats s'han arribat a disparar un 3,35%, fins als 8,762 euros, però finalment s'han quedat amb un increment respecte al dilluns del 2,57%, fins a 8,696 euros.

En l'obertura de l'Ibex, Grifols liderava les alces del selectiu. No obstant això, al final del dia, s'ha quedat en segona posició, per darrere d'ArcelorMittal, que ha pujat un 2,6%.

Segons consta en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), consultats per Europa Press, Bank of America ha aflorat una participació del 3,682% al capital social de Grifols, amb prou feines una setmana després que la companyia d'hemoderivats hagi iniciat la 'due diligence' sol·licitada per Brookfield i la família propietària per preparar la possible OPA d'exclusió sobre el capital de l'empresa.

En concret, Bank of America compta amb una participació de 2,353% en drets de vot a través d'instruments financers i el restant 1,329% en percentatge de drets de vot atribuïts a les accions.

D'aquesta forma, Bank of America irromp en l'accionariat i aconsegueix superar a altres inversors com JPMorgan, que posseeix un 3,458%. En tant, se situaria per darrere de Capital Research (que compta amb el 4,577%) o Blackrock (4,419%).

El president executiu de Grifols, Thomas Glanzmann, va explicar dimarts passat que el consell d'administració ha donat resposta a la demanda d'informació realitzada per la família i el fons Brookfield, encara que ha subratllat que actualment "no existeix cap oferta, acord o decisió sobre una possible transacció".

"Tampoc existeix cap garantia que Brookfield i els accionistes de referència facin una oferta", va afegir el president executiu, qui a més ha assegurat que no s'ha establert cap límit temporal per presentar la 'due diligence'.

Grifols va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net reportat de 36 milions d'euros, enfront de les pèrdues de 70 milions del mateix període de 2023, mentre que el benefici net excloent extraordinaris va ser de 152 milions, i va reduir la seva ràtio de palanquejament fins a 5,5 vegades.