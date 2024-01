Grifols puja un 2,9% en borsa per la millora de perspectiva de Barclays

BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

Grifols puja un 2,9% en borsa a les 11.15 hores després de la publicació d'un informe per part de Barclays que apunta a una millora de les perspectives de l'empresa després de la desinversió a Xangai Raas anunciada la setmana passada.

Barclays ha elevat el seu consell de compra de 'neutral' a 'sobreponderar' i el preu objectiu de 14 euros a 18 euros per acció, la qual cosa permet un potencial de creixement del 21,1%, en un informe consultat per Europa Press aquest dijous.

El document assegura que, després de la venda del 20% de l'empresa xinesa, veu "un perfil de creixement futur resilient" en Grifols.

Assenyala que amb "pocs catalitzadors" per a la indústria farmacèutica 'large-cap', una empresa com Grifols amb, textualment, un alt creixement d'ingressos i que no depèn de catalitzadors clínics, hauria de superar el seu comportament anterior.

Grifols va anunciar el passat 29 de desembre la venda del 20% de la seva participació a Xangai Raas a Haier Group per 1.800 milions de dòlars (1.629 milions d'euros) i que destinarà aquests ingressos a reduir el seu deute.