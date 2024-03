Grifols publica els seus comptes auditats per KPMG amb una opinió "sense excepcions"

MADRID, 8 març (EUROPA PRESS) -

Grifols ha publicat els seus comptes anuals consolidats corresponents a l'exercici 2023, incloent l'estat d'informació no financera, amb una opinió "sense excepcions" del seu auditor KPMG, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, KPMG ha aprovat els resultats anuals del 2023 de Grifols, atès que ha donat la seva opinió, "sense excepcions", i ha explicat que els comptes anuals expressen, "en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del grup".

L'auditora de Grifols recorda a més que encara no ha manifestat les seves conclusions sobre la informació remesa a la CNMV per part del grup català i que la seva opinió "no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió", arran de les informacions de Gotham City Research.

En el pla purament financer, la companyia d'hemoderivats explica que ha decidit detallar més l'acord preexistent amb ImmunoTek, alineant el tractament comptable amb l'essència del contracte, que es va modificar per última vegada el juny del 2023.

Així, fonts de la companyia han explicat a Europa Press que aquesta integració no afecta el compte de pèrdues i guanys ni té cap "impacte material" en les mètriques clau, inclosa la ràtio de palanquejament, que se situa en 6,3 vegades, ni en l'estat de fluxos d'efectiu, en què projecta un impacte positiu de 4 milions d'euros.

En concret, el total d'actius de Grifols, incloent ImmunoTek i ja amb els comptes auditats, arriba als 21.441 milions d'euros, respecte als 21.326 milions d'euros que es van notificar en els comptes del passat 29 de febrer, la qual cosa mostra una diferència de 115 milions, dels quals 96 milions d'euros corresponen a actius no corrents.

Grifols va obtenir un benefici de 59,3 milions d'euros el 2023, la qual cosa suposa un descens del 71,5% en relació amb els guanys de 208,3 milions registrats en l'exercici precedent, segons ha confirmat també KPMG aquest divendres en l'informe sobre els comptes anuals consolidats remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).