Grifols prepara la sortida a borsa del seu negoci de Biopharma als Estats Units

En paral·lel, avança en els seus projectes d'autosuficiència a Egipte i Canadà
BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -
El Consell d'Administració de Grifols ha aprovat la sortida a borsa al mercat nord-americà d'una participació minoritària del seu negoci de Biopharma als Estats Units mitjançant una oferta pública de venda (OPV).
L'objectiu d'aquesta operació és captar capital per "recolzar les prioritats estratègiques de l'empresa, entre les quals s'inclouen la reducció del deute i la inversió en creixement en mercats on està avançant en els seus projectes d'autosuficiència", informa la companyia en un comunicat aquest dimarts.
La multinacional catalana ha assegurat que mantindrà la propietat majoritària d'aquest negoci i que l'operació reforça la seva visió d'autosuficiència, "sent l'única companyia nord-americana del sector que no depèn d'altres mercats".
Després de la transacció proposada, el negoci de Biopharma a Estats Units comptarà amb el seu propi Consell d'Administració, un equip directiu independent i una estructura de govern corporatiu dedicats.
Segons l'empresa, aquest moviment busca atreure inversors interessats en una companyia "centrada exclusivament en el negoci del plasma i amb una estructura de capital simplificada després de la sortida a borsa".
ESTATS UNITS
Grifols ha destacat que aquesta filial serà la "primera i única" companyia del sector als Estats Units totalment autosuficient, en comptar amb un model integrat que abasta des de la recollida de plasma en els seus gairebé 300 centres fins a la fabricació i distribució.
Actualment, l'empresa ocupa més de 14.000 persones en territori nord-americà i compta amb "importants plantes industrials" a Califòrnia i Carolina del Nord.
La companyia ha subratllat que Biopharma als Estats Units subministra més del 60% del plasma mundial i preveu que el sector segueixi creixent a taxes d'"un dígit alt" en els propers anys.
EGIPTE I CANADÀ
En paral·lel, el grup ha reafirmat la seva estratègia de creixement basada en projectes d'autosuficiència en altres mercats clau.
Després de la certificació de l'EMA l'any passat, Egipte "s'ha convertit al primer país d'Àfrica i Orient Mitjà amb un sistema de plasma totalment integrat que compleix amb els estàndards internacionals més exigents, obrint la porta a les exportacions a Europa", ha assegurat la companyia.
Quant a Canadà, Grifols manté una aliança amb Canadian Blood Services (CBS) per elevar l'autosuficiència d'immunoglobulines del 15% al 50% i "reforçar la seguretat de subministrament en un dels països amb major consum per càpita d'aquestes teràpies a nivell mundial".
En aquest mercat, la companyia compta amb una xarxa de 17 centres de donació i preveu posar en funcionament una nova planta de fraccionament a Mont-real l'any 2028.