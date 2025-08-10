Grifols pagarà aquesta setmana 102 milions en el seu primer dividend després d'una pausa de quatre anys

La recuperació del dividend reflecteix el seu "compromís ferm" amb la creació de valor per a l'accionariat
MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Grifols abonarà dimecres vinent, 13 d'agost, un total de 102 milions d'euros en concepte de dividend, el primer que pagarà la companyia d'hemoderivats després d'interrompre durant quatre anys aquesta mena de retribució als seus accionistes.
Aprofitant la publicació dels seus comptes del primer semestre d'enguany, la companyia va anunciar el restabliment del pagament de dividends, la qual cosa reflecteix el seu "compromís ferm" amb la creació de valor per a l'accionariat.
En concret, el consell d'administració de la signatura catalana va acordar abonar una retribució de 0,1215 euros nets per acció, tant per als títols de classe A, amb dret a vot i intercanviades a l'Ibex-35, com pels de tipus B, que cotitzen al mercat continu.
Grifols va fer el seu últim pagament de dividend el 7 de juny del 2021, per un import net de 0,2951 euros per acció de classe A i 0,3034 euros per títol de classe B, corresponent a l'exercici 2020.
Aquest repartiment va marcar l'inici d'una pausa de quatre anys en la retribució a l'accionista, interrompuda recentment amb l'anunci del nou dividend previst per aquest 13 d'agost, en línia amb la política de recuperació del pagament regular després de l'impacte de la pandèmia.
La companyia va explicar que l'actual pagament d'aquest primer dividend és conseqüència de la "sòlida" evolució dels resultats subjacents i la contínua generació de flux de caixa lliure.
GUANYA 177 MILIONS D'EUROS EL PRIMER SEMESTRE
Grifols va registrar un benefici net de 177 milions d'euros durant el primer semestre d'aquest any, gairebé cinc vegades superior (+387,6%) a l'assolit en el mateix període de l'exercici precedent, quan va guanyar 36 milions d'euros.
En aquest context, el director financer de Grifols, Rahul Srinivasan, va explicar en la presentació de resultats de la companyia, a finals de juny, que l'empresa té com a objectiu pagar un segon dividend a compte de l'exercici 2025 en el segon trimestre del 2026, la qual cosa el portaria a recuperar el ritme de repartiment de dividends que tenia abans de frenar-los el 2021.
NOU ACCIONISTA MAJORITARI
La família Grifols Roura ha decidit fusionar les seves 'family offices' Deria i Ralledor Holding a Deria, que consolidarà la seva posició com a primer accionista de Grifols amb una participació del 15,35%, en una operació que pretén optimitzar la gestió del patrimoni familiar, simplificar la seva estructura societària i establir un model de successió ordenat i equitatiu de cara a les futures generacions.
En concret, Deria es reforçarà com el primer accionista de la companyia d'hemoderivats, amb una participació exacta del 15,349% en accions tipus A i un 10,8% en títols tipus B, una vegada finalitzat el procés de fusió, si bé encara no apareix als registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Previ a la fusió, Deria controlava el 9,195% del capital social de la companyia catalana i Ralledor Holding, el 6,154%.