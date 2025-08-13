Grifols pagarà aquest dimecres 102 milions en el seu primer dividend després d'una pausa de quatre anys

MADRID 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Grifols abonarà aquest dimecres, 13 d'agost, un total de 102 milions d'euros en concepte de dividend, el primer que pagarà la companyia d'hemoderivats després d'interrompre durant quatre anys aquest tipus de retribució als seus accionistes.
Aprofitant la publicació dels seus comptes del primer semestre d'aquest any, la companyia va anunciar el restabliment del pagament de dividends, la qual cosa reflecteix el seu "ferm compromís" amb la creació de valor per a l'accionariat.
En concret, el consell d'administració de la signatura catalana va acordar abonar una retribució de 0,1215 euros nets per acció, tant per als títols de classe 'A', amb dret a vot i intercanviats en l'Ibex 35, com pels de tipus 'B', que cotitzen al Mercat Continu.
Grifols va realitzar el seu últim pagament de dividend el 7 de juny del 2021, per un import net de 0,2951 euros per acció de classe 'A' i 0,3034 euros per títol de classe 'B', corresponent a l'exercici 2020.
Aquest repartiment va marcar l'inici d'una pausa de quatre anys en la retribució a l'accionista, interrompuda recentment amb l'anunci del nou dividend previst per aquest 13 d'agost, en línia amb la política de recuperació del pagament regular després de l'impacte de la pandèmia.
La companyia va explicar que l'actual pagament d'aquest primer dividend és conseqüència de la "sòlida" evolució dels resultats subjacents i la contínua generació de flux de caixa lliure.