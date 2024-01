Grifols obre en subhasta de volatilitat després d'un informe de la signatura que va destapar a Gowex

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Les accions de Grifols, llastrades per una subhasta de volatilitat, no marcaven preu aquest dimarts propers a les 9.15 hores, després de l'informe publicat aquest dimarts per Gotham City Research, en el qual consideren que la signatura espanyola és una empresa "molt apalancada" i que "manipula el deute declarat".

Grifols mantenia en l'obertura el preu de tancament del dilluns, quan havia caigut un 2,26%, fins als 14,24 euros per acció.

En aquest sentit, Gotham City Research avisava ahir en la xarxa social 'X', antiga Twitter, que les accions de la companyia de la qual anaven a publicar l'informe cotitzaven a Espanya i que, encara que "les maniobres de l'empresa ens recorden més a NMC Health que a Let's Gowex, creiem que les accions no són invertibles, i es dirigiran zero, igual que ho van fer les accions de Let's Gowex".

Així, abans de l'obertura de les Borses europees, Gotham City Research confirmava que els accionistes de Grifols, a causa de participacions minoritàries, posseeixen accions d'una entitat deficitària que està "molt endeutada".

"Creiem que Grifols manipula el deute declarat i el resultat brut d'explotació (Ebitda) per reduir artificialment l'apalancamiento a 6x, quan creiem que està més prop de 10x-13x. Si tenim raó, llavors el capital de Grifols equival a zero", ha detallat a primera hora.

També ha subratllat que "el recentment nomenat conseller delegat de Grifols està sent aclamat com un canvi de rumb, però porta en la companyia des de 2006, i en el consell quan es van produir les transaccions sospitoses que descrivim en el nostre informe".

"Ens sembla que està en greu conflicte i que és un Grifols en tot menys en el nom", ha assegurat Gotham City Research.