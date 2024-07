Grifols nomena Rahul Srinivasan nou director financer

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha nomenat Rahul Srinivasan nou director financer de l'empresa, en substitució d'Alfredo Arroyo, que ha decidit jubilar-se després de 17 anys en l'empresa, ha informat en un comunicat aquest dijous.

Srinivasan liderarà a nivell global l'àrea financera de la companyia, que inclou planificació, tresoreria, fiscalitat, informe financer i relacions amb els inversors i sostenibilitat, i també serà responsable d'implementar estratègies efectives de flux de caixa i d'impulsar plans de gestió de deute.

El CEO de Grifols, Nacho Abia, ha explicat que Srinivasan "té un profund coneixement de les finances corporatives i una àmplia experiència en les dinàmiques dels mercats de capitals".

Fins ara, Srinivasan era el 'head of EMEA Leveraged Finance and Capital Markets' de Bank of America i "durant el seu lideratge l'equip va aconseguir un significatiu creixement dels ingressos".

El nou director financer assumirà el càrrec el pròxim 16 de setembre i treballarà amb Arroyo durant un període de transició "per garantir un traspàs fluït de responsabilitats".