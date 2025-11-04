Grifols millora les previsions d'ingressos a més de 7.600 milions a tancament de l'any

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El director financer de Grifols, Rahul Srinivasan, ha dit aquest dimarts que l'empresa ha millorat les previsions d'ingressos que tenia per a l'exercici 2025 fins a més de 7.600 milions d'euros, per sobre de la forquilla de 7.550-7.600 que havia donat fins ara.
Ho ha explicat durant una trucada amb inversors, junt amb el ceo de l'empresa, Nacho Abia, i el president de la unitat de Biopharma, Roland Wandeler, després de la presentació de resultats fins a setembre, període en què l'empresa va guanyar 304 milions, un 245% més.
Grifols també ha millorat les previsions de flux de caixa lliure abans d'operacions corporatives i dividends des de 350-400 milions fins a 400-425 milions, i ha mantingut les d'Ebitda ajustat d'1.875-1.925 milions.
Srinivasan ha assegurat que les previsions de l'empresa són d'un quart trimestre "molt robust" i que la comparació amb el quart trimestre de 2024 és bona.
TIPUS DE CANVI
Preguntats per l'impacte del tipus de canvi en aquestes previsions, Srinivasan ha recordat que prop de dues terceres parts dels ingressos són en dòlars, per la qual cosa, si aquesta moneda millora, tindrà un impacte els ingressos a tancament d'any.
No obstant això, ha dit que les previsions d'Ebitda ajustat "són consistents" amb les previsions realitzades en un primer moment malgrat el tipus de canvi.
Ha afegit que el tipus de canvi és gairebé neutral per al nivell de palanquejament i per als beneficis i el flux de caixa lliure.