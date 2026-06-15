Grifols llança als Estats Units el seu nou concentrat de fibrinogen Fesilty

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Grifols ha llançat als Estats Units el seu nou concentrat de fibrinogen Fesilty, per a sagnat agut en pacients pediàtrics i adults amb deficiència congènita de fibrinogen (DCF), incloent hipo- o afibrinogenèmia, tot i que no està indicat per a disfibrinogenèmia.
DCF és una malaltia hereditària poc freqüent que impedeix la producció o funció de fibrinogen, una proteïna plasmàtica produïda al fetge i clau en la coagulació sanguínia i en la cicatrització de ferides, informa aquest dilluns en un comunicat.
Un organisme amb poc fibrinogen no pot frenar bé una hemorràgia, sobretot si és aguda, i Fesilty és un producte altament purificat amb una quantitat precisa d'aquesta proteïna, per a una reposició ràpida i predictible dels nivells de fibrinogen.
A TEMPERATURA AMBIENT
El nou concentrat pot estar a temperatura ambient i se subministra amb un kit complet que facilita la reconstitució ràpida en uns 3 minuts.
Les alternatives fins ara (com crioprecipitats i plasma congelat) inclouen proteïnes no essencials per reposar el fibrinogen, solen requerir administrar-se molt per aconseguir nivells adequats, i necessiten més temps per preparar-se i administrar-se.
El director del Centre d'Hemostàsia i Trombosi de l'Escola de Medicina Keck de la Universitat del Sud de Califòrnia, Guy Young, ha afirmat que la reposició dirigida de fibrinogen té cada vegada més suport, i els concentrats purificats "permeten un dosatge predictible, es poden administrar ràpidament i no requereixen proves de compatibilitat creuada".
El president de Grifols Biopharma, Roland Wandeler, ha destacat que ara els sanitaris compten amb un tractament "segur, eficaç i fiable per als episodis d'hemorràgia aguda en pacients amb DCF, quan cada minut compta".