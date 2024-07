Grifols inicia la 'due diligence' per a la possible OPA de la família i Brookfield

Insisteix a aconseguir una ràtio de deute de 4,5x a tancament de l'any



BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El president executiu de Grifols, Thomas Glanzmann, ha anunciat que s'ha iniciat la 'due diligence' demanada per Brookfield i la família propietària per preparar la possible oferta pública d'adquisició (OPA) d'exclusió sobre el capital de l'empresa.

Ho ha dit aquest dimarts en una 'call' amb inversors posterior a la presentació de resultats de l'empresa, període que va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net reportat de 36 milions d'euros, enfront de les pèrdues de 70 milions del mateix període de 2023.

També han participat en la trucada el ceo de l'empresa, Nacho Abia; el vicepresident de Relacions i Sostenibilitat, Daniel Segarra, i el president de Biopharma, Roland Wandeler.

Glanzmann ha explicat que el consell d'administració ha donat resposta a la demanda d'informació realitzada per la família i el fons, encara que ha subratllat que actualment "no existeix cap oferta, acord o decisió sobre una possible transacció".

"Tampoc existeix cap garantia que Brookfield i els accionistes de referència facin una oferta", ha afegit el president executiu.

Preguntats per un dels analistes, Glanzmann ha assegurat que no s'ha establert cap límit temporal per presentar la 'due diligence'.

REDUCCIÓ DEL DEUTE

Abia ha posat en valor la reducció del deute assolit durant el primer semestre, fins a aconseguir una ràtio de palanquejament de 5,5x, per la venda de Shanghai Raas i l'increment d'Ebitda en més de 440 milions d'euros.

Ha anticipat una altra reducció de la ràtio de deute, liderada pel "continuat creixement de l'Ebitda i la millora del flux de caixa".

"Continuem amb la confiança d'aconseguir una ràtio de palanquejament de 4,5x a final de l'exercici", ha assegurat el conseller delegat.

FLUX DE CAIXA

Preguntats pels analistes sobre el flux lliure de caixa, Abia ha respost que estan "treballant activament" per millorar-ho, encara que ha evitat fer previsions.

"Tractarem de maximitzar el flux de caixa aquest any, però mantenim en el nostre 'guidance' de tenir un flux de caixa positiu durant l'any", ha afegit.

No obstant això, ha assegurat que encara hi ha massa incerteses per poder donar una previsió més enllà que sigui positiu: "Farem el possible per millorar-ho si podem".