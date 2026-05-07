Grifols guanya 73 milions en el primer trimestre, un 21,9% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -
Grifols va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici net de 73 milions d'euros, un 21,9% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
L'empresa va registrar uns ingressos de 1.700 milions d'euros, un 3,3% més a tipus de canvi constant, impulsat pel "sòlid acompliment" de Biopharma, que va créixer un 6,8%, tot i que en termes reportats, els resultats es van veure afectats negativament pel tipus de canvi.
L'ebitda va ser de 381 milions, un 0,8% més i amb un marge del 22,4%, "reflectint la disciplina operativa continuada en el conjunt de les activitats del grup".