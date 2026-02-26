Grifols guanya 402 milions el 2025, un 156% més, i redueix el seu deute fins a 4,2 vegades

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Grifols va tancar l'exercici 2025 amb un benefici de 402 milions d'euros, un 156% interanual més, i va reduir la seva ràtio de palanquejament fins a 4,2 vegades, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
L'empresa va tancar l'exercici amb uns ingressos de 7.524 milions, un 7% més a tipus de canvi constant i un 9,1% més en termes comparables.
L'empresa ha justificat la millora de la facturació pel sòlid acompliment del negoci de Biopharma, especialment la franquícia d'immunoglobulines, a més de l'avenç en l'execució de l'estratègia i el compliment de fites de la unitat de negoci de Diagnostic.