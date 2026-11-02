Grifols guanya 390 milions fins al setembre, un 28,4% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
Grifols va tancar els tres primers trimestres de l'any amb un benefici net de 390 milions d'euros, un 28,4% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dilluns.
Els ingressos entre gener i setembre van ser de 5.614 milions, un 4,6% més a tipus de canvi constant, impulsats pel creixement de Biopharma, i l'ebitda ajustat va ser de 1.392 milions, un 5% més, amb un marge del 24,8%.
A tancament de setembre, la ràtio d'apalancament net era de 3,98x, respecte a les 4,2x del mateix moment de l'any passat i les 5,1x de fa dos anys, la qual cosa reflecteix "els esforços continuats de la companyia per reduir gradualment el seu endeutament".