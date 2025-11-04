Grifols guanya 304 milions fins al setembre, un 245% més

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Grifols va tancar els tres primers trimestres de l'any amb un benefici net de 304 milions d'euros, un 245% més que en el mateix període del 2024, quan va guanyar 88 milions, ha informat en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
Els ingressos van ser de 5.542 milions, un 7,7% més a tipus de canvi constant, mentre que l'ebitda ajustat va ser de 1.358 milions, amb un marge del 24,5%.
La ràtio de deute es va situar a tancament de setembre en 4,2 vegades, respecte a les 5,1 vegades del mateix moment del 2024, mentre que la posició de liquiditat va augmentar fins als 1.475 milions.