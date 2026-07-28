Grifols guanya 227 milions fins al juny (+28,7%) i manté el deute en 4,2 vegades

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Grifols va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici de 227 milions d'euros, un 28,7% interanual més, i va mantenir la ràtio de palanquejament en 4,2 vegades, ha informat en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
L'empresa va tancar el període amb uns ingressos de 3.574 milions, un 2,6% més a tipus de canvi constant, i l'empresa ha destacat que la facturació va estar impulsada pel "sòlid acompliment" de Biopharma, que els va incrementar un 5,4%.
L'ebitda ajustat va ser de 854 milions, un 2,4% interanual més, mentre que el marge d'ebitda ajustat va ser del 23,9%, deu punts bàsics més que un any abans